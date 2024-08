Fernando Meirelles elogia João Guilherme e quer projeto especial com Isis

Numa tarde ensolarada, no alto de um prédio vazio no Centro do Rio, Fernando Meirelles, concentrado, encara mais uma diária de gravação de "Corrida dos Bichos", novo filme de ação do Prime Video que conta com sua direção em parceria com Ernesto Solis e Rodrigo Pasavento. A coluna acompanhou os bastidores e conversou com o diretor.

"Corrida dos Bichos", que tem no elenco nomes como Isis Valverde, Grazi Massafera, Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso, João Guilherme e a mais recente anunciada, Anitta, ainda não tem data de estreia, mas já ganhou os holofotes com manchetes de "o filme mais caro da história do cinema nacional".

Meirelles, logo de cara, nega a informação: