Pressão familiar e muitas conversas: a reaproximação de Iza e Yuri Lima

Iza e Yuri Lima se reaproximaram após o anúncio público da cantora sobre o fim do relacionamento por conta de uma traição.

Grávida de 7 meses do jogador, a cantora, segundo fontes, aceitou ter uma série de conversas com o atleta e permitiu que ele voltasse para a mesma casa. Os dois, no entanto, por mais que ensaiem uma reconciliação, não pensam em anunciar qualquer volta, e querem lidar com o momento da forma mais discreta possível - priorizando o nascimento da filha, Nala.

A assessoria de imprensa de Iza já havia confirmado que Yuri havia voltado a frequentar a casa da cantora e afirmou que a presença dele é motivada pelo desejo de acompanhar a artista nos momentos finais da gestação.