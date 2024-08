Sonia Abrão recua e faz acordo na Justiça com Patrícia Poeta

O que disse Sonia Abrão? "Que absurdo! Quanto desrespeito com um colega. Depois, ela diz que é tudo invenção da imprensa! Manoel Soares dá de 10 a 0 nela pelo talento e profissionalismo com que segura essa humilhação há mais de um ano. Ninguém merece uma coisa dessas! Volta, Fátima. Ela podia fazer corpo mole no 'Encontro', mas nunca, em dez anos no ar, destratou colegas assim! Quanto recalque da Poeta com o Manoel. Imperdoável", escreveu no dia 3 de abril em publicação no Instagram.

Fala da apresentadora da RedeTV! ocorreu após Poeta interromper Manoel ao vivo. A comandante do "Encontro" comentou a situação em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa na época.

"Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo".