Após internação, Regininha Poltergeist é ajudada por musa dos anos 90

Quem é Regininha Poltergeist?

Nascida em 6 de janeiro de 1971, no Rio de Janeiro, Regininha Poltergeist estudou balé clássico durante 14 anos e participou de um concurso de beleza no final dos anos 1980 que abriu portas para trabalhar como atriz e modelo.

A fama veio em 1990 quando integrou o espetáculo "Santa Clara Poltergeist" — em que interpretava uma santa com o poder de cura através do sexo. Do espetáculo, idealizado e produzido pelo cantor Fausto Fawcett, ela decidiu adotar o nome artístico de "Regininha Poltergeist".

No decorrer dos anos, ela emplacou trabalhos no humorístico "Zorra Total" e "Domingão do Faustão" (ambos da TV Globo) e apresentou o programa erótico "Puro Êxtase" (CNT Gazeta).

Considerada um dos símbolos sexuais dos anos 1990, Regininha conviveu com diversos convites para estampar capas de revistas masculinas. Visando o lucro, ela posou para Playboy, Sexy, Sexway, Trip, entre outras.

Além dos trabalhos, a vida de artista acarretou em romances com outros famosos, como Alexandre Frota, Eri Johnson, Rubinho Barrichello e Paulo Ricardo.