Filme com Isis Valverde e Grazi Massafera tem burburinho nos bastidores

Grazi Massafera e Isis Valverde juntas, no mesmo filme? As atrizes estão confirmadas em "Corrida dos Bichos", nova produção da Amazon, e só o anúncio do elenco já foi o suficiente para que burburinhos dos bastidores chegassem até esta coluna.

É que a produção envolvida no longa sabe que as duas já tiveram o nome envolvido em uma polêmica do passado.

Fontes da coluna contam que ter Isis e Grazi na mesma produção era algo considerado impossível, mas aconteceu. Apesar de amistosas e discretas, as duas evitam convites para dividir o mesmo espaço ou o mesmo elenco.