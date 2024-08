Luan Pereira é internado após show em Barretos: 'Na base do soro e injeção'

Luan Pereira tem três anos de carreira e fez, na noite de ontem (15), a estreia no palco principal da Festa do Peão de Barretos, um dos grandes momentos da vida profissional de qualquer sertanejo.

A importância do show e a oportunidade em alavancar ainda mais o trabalho deixaram o cantor ansioso e abalado. Ele passou mal no palco e precisou terminar mais cedo a apresentação.

Em conversa exclusiva com a coluna, minutos antes do show, a voz do hit "Dentro da Hilux" confidenciou que estava a base de remédios e sem se alimentar: