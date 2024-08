Preta Gil após críticas do ex: 'Meu livro só tem verdades'

Preta Gil, 50, contou como tem lidado com as críticas ao lançamento do seu livro de memórias.

Em conversa com a coluna, no lançamento do livro na livraria da travessa do Leblon nesta quarta (14), Preta comentou. "Esse livro é sobre a minha vida, minhas experiências, minha história. Não acho que ninguém vai se incomodar porque só tem verdade no livro. Não tem nada que não seja a mais pura realidade dos fatos."