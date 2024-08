Tiago Abravanel sobre união familiar em internação de Silvio: 'Inevitável'

Durante a noite de autógrafos do novo livro de Preta Gil, Tiago Abravanel falou como está a saúde do seu avô, o apresentador Silvio Santos.

O ator contou em conversa com a coluna que Silvio, que está internado em São Paulo há duas semanas, está bem. "Tá bem. Tá sendo tratado nesse momento delicado, mas graças a Deus muito bem assistido, a família toda."

Tiago ainda destacou a importância da união familiar no momento. "Com certeza. É inevitável e acho que é importante a união de todas as pessoas pela fé. É uma injeção de vida, traz muita esperança."