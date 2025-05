Jornalismo impopular: Globo erra feio ao tentar aproximar jornais do povo

Há muito se discute, no Brasil, sobre tornar o jornalismo mais acessível, especialmente na televisão, um veículo voltado para as massas. Mas o grande desafio está justamente em como fazer isso. Nos últimos tempos, impulsionadas pela queda na audiência, as emissoras decidiram colocar esse debate em prática. O problema é que tornar o jornalismo mais popular exige responsabilidade, ética e sensibilidade, e não apenas piadinhas forçadas de apresentadores e repórteres.

A verdadeira mudança deveria começar pela linguagem: mais clara, direta e próxima do público. Isso vale especialmente para os comentaristas —os chamados especialistas em política, economia ou tecnologia— que frequentemente recorrem a jargões técnicos e pouco se preocupam em traduzir o que dizem. O que temos visto, no entanto, é um movimento equivocado, como no caso recente em que William Bonner perguntou, de forma constrangedora: "Onde estará Renata Vasconcellos depois do intervalo?" Em vez de aproximação, soa forçado.

A própria ideia de enviar a apresentadora para a casa de telespectadores foi arriscada. Funcionou, em parte, apenas quando ela visitou uma moradora da região Norte, que tinha muito a dizer sobre sua realidade amazônica. Fora isso, a iniciativa mais pareceu um espetáculo sem propósito claro.