Ator vive mesmo personagem em filme e série sobre Silvio Santos: 'Conexão'

O ator conta que estudou e mergulhou bem na vida de Dutra para entendê-lo e que, apesar de ter nascido em uma família boa, ele acabou usando tudo para o mal. Por ser praticante da religião espírita, o ator diz acreditar que, após 23 anos de sua morte, o espírito do rapaz já evoluiu.

Ele conta que trabalhar com dois atores diferentes interpretando Silvio Santos foi muito bom. José Rubens Chachá interpretou Silvio na série e Rodrigo Faro, no filme, e os dois, segundo Johnnas, foram generosos. "Queria muito contar a história de Fernando no cinema, porque é uma história maior, uma história mais extensa que só um episódio na série."

Tive uma conexão com ele através de sonhos e energia muito forte. Respeito muito esse cara que passou aqui pela terra e teve essa vida conturbada. Recebeu amor dos pais e dos amigos, mas foi para um caminho mais obscuro. E eu sei que hoje, 23 anos que ele foi embora, ele deve estar num lugar bom, ele já evoluiu, com certeza. Johnnas Oliva

"Silvio" continua com a estreia nos cinemas brasileiros marcada para o dia 12 de setembro, exatamente três meses antes do dia de nascimento do apresentador, porém, os produtores optaram por adiar todos os eventos relacionados a divulgação do longa que começariam esta semana, por conta da morte do apresentador. O filme conta a história de Silvio e dos bastidores do sequestro que parou o Brasil em 2001. O drama é dirigido por Marcelo Antunez, com Rodrigo Faro na pele do apresentador, atores como Paulo Gorgulho, Poliana Aleixo e Johnnas Oliva, como Fernando Dutra Pinto.