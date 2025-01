Globo de Ouro: apresentadora promete 'detonar' famosos, mas com limite

Sua maior inspiração foram as colegas Tina Fey e Amy Poehler, que já apresentaram a premiação quatro vezes. Glaser e o namorado, o produtor Chris Convy, assistiram aos monólogos da dupla algumas vezes. Em meio às "sessões", eles chegaram a ter uma grande briga sobre as referências que usariam —discordando sobre qual delas seria mais entendida pelo público geral, uma piada com Eisenberg ou com o podcast "Call Her Daddy", grande entre os jovens norte-americanos.

Mas apesar da inspiração, Glaser admitiu que "não conseguiria ser tão ousada" quanto Fey. Ela pediu que seus escritores se inspirassem na frase de abertura em que a comediante dá as boas-vindas "ao bando de pirralhos desprezíveis, mimados e minimamente talentosos", mas em uma versão menos dura.

A apresentadora diz que tenta que se adequar a uma plateia cheia de artistas, entendendo que o público alvo não são seus fãs. Ao NYT, Glaser opinou que os insultos de Fey só não repercutiram porque já era sua terceira vez apresentando e ela também era uma estrela da TV, criando produções como "30 Rock". A comediante falava com colegas, o que ainda não é o caso de Glaser.

Ela chegou, por exemplo, a fazer uma piada com o rapper P.Diddy, preso por uma série de crimes, mas desistiu após pensar na plateia. Em uma das apresentações privadas em que testou o monólogo, Glaser arrancou risadas do público e recebeu pedidos para fazê-la na premiação, mas ela diz buscar o equilíbrio entre agradar os indicados e os espectadores na TV.

"Você promete que ainda vai estar gargalhando no seu sofá quando (essa piada) não funcionar na sala? Eu não acho que você vai", respondeu ela a um dos fãs que pediu que ela mantivesse a brincadeira.

O NYT aponta um paradoxo entre a postura da apresentadora e o motivo pelo qual ela foi escolhida para o papel: as piadas com Tom Brady. A norte-americana foi anunciada à frente do Globo de Ouro após a repercussão de suas piadas no "roast" do ex-jogador —formato em que convidados sobem a um palco para fazer piadas sobre o convidado que flertem com a ofensa.