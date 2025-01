'Penso nesse filme desde os 9 anos de idade', conta diretor de 'Nosferatu'

Existe clara camaradagem e carinho entre Eggers e Dafoe —ainda mais evidente quando o diretor confirma que já colocou papéis à disposição do astro para seus dois próximos filmes. "Uma parceria artística é construída com respeito, admiração e confiança", ressalta o cineasta. "O segredo é poder se divertir juntos quando as regras são claras", completa o ator.

Em "Nosferatu", Willem Dafoe é Albin von Franz, cientista renegado entre seus pares por suas pesquisas com o oculto. É ele quem vai ajudar a jovem Ellen Hutter (papel de Lily-Rose Depp) a compreender e, depois, enfrentar, a ameaça sobrenatural representada pelo conde Orlok (Bill Skarsgård). O filme é uma reimaginação do clássico dirigido em 1922 por F.W. Murnau, uma adaptação não oficial de "Drácula" de Bram Stoker.

O diretor Robert Eggers e Willem Dafoe falam sobre 'Nosferatu' Imagem: Reprodução

"Levamos uma década para desenvolver nosso filme", revela Robert Eggers. "Mas eu adoro 'Nosferatu' desde os 9 anos de idade". Antes de ter qualquer contato com a obra, ele havia assistido ao "Drácula" de 1931, que imortalizou a imagem romântica do vampiro, e também suas versões pela produtora inglesa Hammer, com Christipher Lee à frente. "Foi 'Nosferatu', contudo, o Drácula que me causou mais impacto."

A nova versão, que também conta com Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson e Emma Corrin no elenco, não é a primeira que revisita o filme de Murnau. O cineasta alemão Werner Herzog criou sua própria versão em 1979, com Klaus Kinski como o vampiro e Isabelle Adjani como seu objeto de desejo.

"Adoro a versão de Herzog, e como cineasta ele é uma de minhas grandes inspirações", continua Eggers. "Sem seu filme eu provavelmente não teria feito muitas de minhas escolhas." Ainda assim, o diretor optou por deixar a obra de lado ao longo da última década, justamente quando desenvolvia sua própria abordagem. "A verdade é que tentei manter o foco no filme de Murnau e em todas as coisas que envolvem o mundo que ele criou."