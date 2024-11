'Mania de Você' desiste de tudo e vira uma paródia de si mesma

Esta é a versão online da newsletter Splash TV. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso à newsletter Splash TV. Confira.

Agora com uma distância já segura da estreia, parece que "Mania de Você" realmente não deu certo. Isso aparentemente fez com que a Globo acelerasse algumas alterações no intuito de tentar pelo menos não perder de goleada.

Não sei se vai funcionar, mas estou me divertindo muito com a novela. É como se fosse uma carta de desamor ao gênero. Uma paródia do Hermes e Renato do que poderia ter sido a trama originalmente pensada por João Emanuel Carneiro.