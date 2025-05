Chico: Diferente da Globo, Record acerta em reality com duplas

A nova edição do Power Couple Brasil já começou na Record, com Rafa Brites e Rafa Andreoli na apresentação pela primeira vez. Apesar do trauma com reality shows que funcionam em dupla —vide o BBB 25— Chico Barney acredita que a emissora conseguiu trazer algo diferente e mais interessante para o público. Ele falou sobre o tema no Central Splash.

O colunista do UOL elogia a forma como o casal de apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli mostrou uma sintonia na estreia do reality, com conversas naturais e uma dinâmica bacana de acompanhar. Bárbara Saryne concorda e vai além: os dois já são os melhores no comando do reality.