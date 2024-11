De quem é a culpa pela eliminação de Zé Love em A Fazenda?

José teve a trama da temporada à sua disposição. A primeira semana foi muito promissora para ele. Se tivesse sido um pouco mais hábil no controle da posse de bola, seria o campeão.

Mas se deixou levar pelo embate contra Sacha e ficou perdido no jogo. Quando começou a atrapalhar até as formações de roça, falando por cima dos outros insistentemente, ficou chato de assistir. O público fez sua escolha.

De qualquer forma, o saldo geral da participação do ex-jogador de futebol foi positivo. É inevitavelmente um dos destaques desta A Fazenda de número 16.

Mostrou uma incrível capacidade de comover as multidões -basta entrar nas redes sociais para encontrar uma miríade de fãs com dor de cotovelo por conta de sua saída supostamente precoce no jogo.

Quando a poeira baixar e o ranço avassalador for embora, espero que ele considere participar de outros realities, como o vindouro Power Couple.

Você gostaria de acompanhar Zé Love em outro programa de confinamento na TV aberta?