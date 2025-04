Fui acusada injustamente de entupir o banheiro e furtar no BBB, diz Alane

A ex-BBB relembrou outra situação em que, segundo ela, foi acusada injustamente de roubar um copo de papel, e explicou a história a Chico Barney.

Esse negócio de pegar copo, isso não chega como hate. Foi uma grande brincadeira. Era um copo de papel do McDonald's. E era o meu aniversário de 25 anos. E o meu aniversário foi no McDonald's. E eu vi um copo de papel. Eu falei, pô, que recordação linda. Tô no Big Brother. Vou botar aqui na minha bolsa.

E aí, tem gente que fala, ah, ela roubou o copo de papel. Gente, eu achei engraçado. Antes eu pensava, será que eu tenho que apagar comentário ruim? Aí, quando eu vejo que comentam isso, eu fico: 'cara, eu tô rindo tanto quanto você'. Tá tudo bem, entendeu?

Alane

A paraense Alane foi a quarta colocada do Big Brother Brasil 24, sendo a última eliminada do reality show antes da grande final.

