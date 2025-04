Não foram só os R$ 2,72 milhões: quanto Renata ganhou pelo título no BBB?

Com 51,90% dos votos, Renata Saldanha se tornou a campeã do BBB 25. Além do prêmio em dinheiro pelo título - que aumentou com as dinâmicas da disputa desse ano, a cearense levou para casa outros presentes que aumentam ainda mais sua fortuna.

Dinheiro, imóvel e carrão

O valor recebido por Renata pelo primeiro lugar foi de R$ 2,72 milhões. Este montante milionário é o maior prêmio da história do reality.

Durante uma das provas ao longo do programa, a bailarina ganhou muito mais do que a liderança da semana. Ao se tornar a nona líder do BBB 25, Renata ganhou um apartamento avaliado em R$ 260 mil.