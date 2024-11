Viola perde tudo: Gabz e Agatha Moreira revelam bastidor de 'Mania de Você'

Como é dar ou levar uma frigideirada no rosto? Gabz e Agatha Moreira contaram a Splash durante gravação que aconteceu na quarta-feira (6). "Uma experiência única e horrível, gente. Odeio essas cenas de bater. Sempre fico assim: 'ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer?' Mas é tudo muito seguro, com a distância exata. Quebrar as coisas é legal", diz Gabz.

Da Gabz, eu levo dez [frigideiradas]. Se ela quiser me dar mais 20, eu estou aceitando, não tem problema nenhum. Linda, maravilhosa, talentosa, minha parceira, quantas ela quiser dar, eu só obedeço. Agatha Moreira, aos risos

Viola (Gabz) reage às atitudes de Luma (Agatha Moreira) em 'Mania de Você' Imagem: Fabio Rocha/Globo

As atrizes ressaltam que há todo um preparo antes da cena ser gravada e, claro, durante a gravação. Isso acontece para que as duas não se machuquem enquanto fazem as cenas de embate. Agatha, inclusive, define como um balé o que é realizado. "É uma equipe muito grande coordenando tudo. Há uma coreografia para ninguém se machucar, porque são coisas perigosas, digamos assim. A gente tem dublês ajudando na coreografia".

Viola vai "sofrer bastante", pontua Gabz para Splash, que reforça: ver uma mulher negra ser acusada injustamente é ainda mais delicado devido ao racismo estrutural presente na sociedade. "É uma situação muito delicada e tensa, até o significado das coisas. Essa menina ocupa esses lugares de poder e, de repente, acusam ela de um crime que ela não cometeu é uma coisa muito séria. É uma coisa que acaba atravessando a gente".