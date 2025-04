Sonia Abrão: 'Globo viu Boninho com muito poder, quis mudar e se deu mal'

A apresentadora Sonia Abrão declarou que a Rede Globo viu seu ex-diretor do Big Brother Brasil, Boninho, com muito poder dentro da emissora, tentou fazer uma mudança e não conseguiu, disse ela em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

Ali acharam que tinha alguém com poder demais, né? Só pode haver um. Vamos mostrar que a gente não precisa, nós damos conta, e não deram!