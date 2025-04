Sonia Abrão defende fim de Camarote no BBB: 'Deixa o povo lutar pela grana'

A entrevistada de Chico Barney declarou que a novidade foi até interessante no princípio, mas o cancelamento que as celebridades recebiam do público acabou deixando o BBB sem emoções e polêmicas.

No começo, ter pessoas famosas, conhecidas do público, polêmicas, até foi interessante. Mas a história do cancelamento fez com que esses famosos que arriscam ainda participar de reality show ficassem muito neutros, muito fakes, viessem já com o personagem montado.

Todo mundo já tinha passado por um treinamento com seus coaches. A coisa morreu aí. Aí comprometeu o jogo, acho que matou muito o jogo.

A gente viu, a Grazi, a Sabrina. São sempre citadas, mas são reais nessa história, né? Não era alguém que tivesse vindo de um mundinho de famosos.

Sonia Abrão

