Alane diz que amizade com Bia do Brás acabou após o BBB 24

A gente tem pouco contato. Não aconteceu nada. Na verdade, muita gente me pergunta isso e eu não sei nem dizer direito. Infelizmente, acho que talvez por morar em lugares diferentes, mas... Eu gosto de lembrar e de ter uma lembrança boa, sabe?

Dos momentos que a gente rezava juntas, dos momentos que eu falei do Círio de Nazaré pra ela lá de Belém, que ela falou que ela queria conhecer o Círio. Inclusive, se ela quiser conhecer, ela era super convidada. Ela foi uma irmã para mim lá dentro.

Alane

A paraense Alane foi a quarta colocada do Big Brother Brasil 24, sendo a última eliminada do reality show antes da grande final. Já Beatriz Reis, a Bia do Brás, saiu uma semana antes, com 82,61% votos.

Fui acusada injustamente de entupir o banheiro e furtar no BBB, diz Alane

Alane, ex-participante do Big Brother Brasil 24, afirmou que foi injustamente acusada de entupir o banheiro e furtar um copo de papel durante sua trajetória no reality show.