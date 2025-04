Chico: Elenco do Power Couple me faz sentir que sou melhor que todos eles

Um homem fora do tempo, um cidadão inominável, coisas horrorosas que ele diz e que ele faz. Eu acho que o Ministério Público vai adorar a participação dele e do Eros. Se os dois forem amigos, é capaz da Record sair do ar.

Chico Barney

É bom ter gente na TV para gente discordar também. Eu quero ter raiva do Dhomini. Quero dizer: 'eu sou melhor que você, eu tenho uma mente mais evoluída que você'. Eu quero sentir isso.

Chico Barney

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng