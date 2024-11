Mavi em debate: Chay Suede ajuda ou atrapalha 'Mania de Você'?

Enquanto as tramas rocambolescas se desenrolam, ou pelo menos fazem o possível para tal, Mavi sempre surge em uma performance que beira o deboche. Não só com seus interlocutores, o que seria perfeitamente normal para o vilão, mas também com a novela em si.

Não sei se é realmente tanto improviso quanto faz parecer, mas fica a impressão de que Chay Suede flana pelo texto, lépido e fagueiro. A interpretação faz parecer que ele está sempre em um episódio do Que História é Essa Porchat?, com a entonação e o sorrisinho de canto da boca de quem está apenas aguardando uma explosão de risadas.

Na qualidade de humilde e insistente telespectador do folhetim, confesso que me divertia bastante com a performance. De uns tempos para cá, o excesso parece contaminar negativamente a experiência já pouco alvissareira em torno de Mania de Você.

Além da repetição constante desse jogo de cena banalizar a prática, as cenas do ator com Adriana Esteves às vezes parecem excertos perdidos do Falha Nossa do Vídeo Show. E na última semana pude observar que o "Jeitão Chay Suede" contaminou também seus colegas. Gabz, Agatha Moreira e até o Nicolas Prates abraçaram a entonação suedística em cenas completamente aleatórias.

Sou um entusiasta do trabalho do ator, assim como fico encantado, comovido e eventualmente assustado com os rumos de Mania de Você. São sentimentos bons para o fim de noite no aconchego do lar. Só fico na dúvida se não seria de bom alvitre Chay Suede ficar um pouco menos à vontade no personagem.

