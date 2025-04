Alane desconversa sobre romance com Francisco Gil: 'Aumentam as coisas'

A ex-BBB Alane desconversou ao ser questionada sobre um suposto romance com Francisco Gil, filho de Preta Gil, declarando que as pessoas "aumentam as coisas". A declaração foi dada em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

Alane e Francisco foram flagrados em clima de intimidade durante um show da turnê de Gilberto Gil, no Allianz Parque, em São Paulo, no sábado (12).