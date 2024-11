Onde estão as especulações para o elenco do BBB 25?

A saída do Boninho e o formato da disputa em duplas até chamou alguma atenção, é lógico, mas não é possível observar qualquer intensidade nas tradicionais especulações em torno de nomes dos famosos que farão parte do famigerado camarote.

E a categoria já está confirmada em Curicica, uma vez que segundo a Globo a divisão entre pipocas e camarotes segue firme e forte. Ótima notícia. Mas a baixa repercussão em torno de possíveis nomes está me fazendo perder noites de sono.

Desde que as celebridades chegaram oficialmente ao formato, no ano de 2020, o burburinho em torno da formação desse casting fascina a internet. É parte fundamental da experiência do BBB: acompanhar não só as sacanagens que acontecem quando o programa começa, mas também fazer conjecturas a respeito do que vai acontecer.

Talvez a sequência acachapante de realities de confinamento na TV aberta inspire maiores cuidados na divulgação da próxima temporada? O Brasil está exausto do gênero? Pelo bem dos meus boletos, espero que não.

De qualquer forma, vamos aguardar as próximas semanas para entender se a fadiga de BBB, A Fazenda e quetais é tão real quanto o que aconteceu com o cinema inspirado por quadrinhos -ou se vão surgir nomes capazes de comover um país que adora sonhar acordado.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.