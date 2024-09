Cadeirada e baixaria mostram que modelo debate ficou ultrapassado

Estamos desde domingo à noite um tanto consternados com as cenas lamentáveis exibidas no debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo na TV Cultura. Memes fazendo rir de nervoso da cadeirada perpetrada por Datena em Marçal devem ultrapassar as centenas de milhares. Análises sobre a degradação do ambiente político também devem estar em um número próximo disso.

A virulência verbal a cada encontro cruza novas fronteiras. Mas um problema antecede essa questão: para que servem, afinal de contas, esses debates em modelos ultrapassados que ocorrem numa frequência alucinante durante o pleito paulistano?

Estava prestigiando o animado rendez-vous entre os postulantes ao cargo de prefeito na TV Cultura e, antes mesmo de Leão Serva exclamar "Não, Datena!", já me encontrava absolutamente perplexo com os rumos do programa.