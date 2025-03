BBB vai acabar por medo da rejeição? Filósofo explica o 'lado B do chicote'

A rejeição aos participantes do BBB e de outros reality shows é o 'lado B do chicote', afirmou o filósofo Clóvis de Barros Filho ao analisar o fenômeno dos cancelamentos em entrevista ao Camarote do Chico Barney.

O cancelamento é o lado B do chicote, porque o lado A do chicote é o prêmio, viva do jeito que eu estou falando e você será premiado.