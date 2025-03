Chico Barney: Pelo menos Mikey Madison é melhor atriz que Gwyneth Paltrow

Chico Barney: Oscar foi melhor que Copa do Mundo porque a gente ganhou

O "clima de Copa do Mundo" no Oscar por conta de "Ainda Estou Aqui" e Fernanda Torres valeu a pena com o prêmio de "melhor filme internacional", disse o colunista.

A gente estava falando agora há pouco: 'Pô, clima de Copa do Mundo'. Mas foi melhor, porque a gente ganhou. Valeu a pena torcer.

Chico Barney

Chico também elogiou Walter Salles, o definindo como "habilidoso, técnico e mobilizador". "Tem o lance de custar caro, mas tem o lance de ele ser mobilizador também."

