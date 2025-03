Fernanda Torres vai ganhar o Oscar, garante Chico Barney

Não sou capaz de avaliar a performance, pois nada neste mundo me faria assistir a um filme sobre o Bob Dylan. Mas gosto de julgar os indicados do Oscar como julgo os participantes do BBB: precisa ter comprometimento! Assim como Davi Brito em Curicica, ninguém se esforçou mais em 2024 do que Timothée Chalamet, que está presente em cerca de 85% dos filmes realizados de uns anos para cá.

Melhor atriz

Fernanda Torres, "Ainda Estou Aqui"

Antes mesmo do filme sair, já achava que a Fernanda Torres merecia um Oscar. Por causa dos livros que ela escreveu, e também do perfil dela no TikTok, que é brilhante, e até pelas entrevistas que costuma dar. Aí "Ainda Estou Aqui" virou essa comoção, parece que era só o que faltava para cumprir os requisitos da Academia e ser laureada da maneira como merece.

Melhor filme internacional

"Ainda Estou Aqui"

A relevância da história do filme e o espetacular carisma de Fernanda Torres e Selton Mello formam um combo imbatível. A força popular desse filme, mesmo com a superexposição dos envolvidos ao longo dos últimos meses, é simplesmente fascinante! Ninguém enjoou deles, muito pelo contrário. Um fenômeno histórico. O Trap do Trepa Trepa apenas sonha.

Melhor ator coadjuvante

Yura Borisov, "Anora"