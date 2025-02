Diva Depressão: Trio maldoso entrega história a Vitória (e ela não reage!)

O 'trio maldoso da falsidade' formado por Camilla, Thamiris e Gracyanne no Big Brother Brasil 25 entregou história para Vitória, que não soube reagir na casa, mas trouxe entretenimento ao reality show.

A fala é dos influenciadores Eduardo Camargo, o Edu, e Filipe Oliveira, o Fih, do canal Diva Depressão, em participação no Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.