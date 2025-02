Chico Barney: Vitória precisa entender que é o 'Chaves' da vila no BBB 25

Ela está em situação de barril. Ela não tem o barril, mas ela é protagonista na Globo em situações de barril no BBB.

Chico Barney

No quarto do Líder, Renata disse ter ouvido Camilla dizendo que, se ganhasse o VIP, ele seria composto por ela, Gracyanne, Thamiris e Daniele. Joselma lamentou por Vitória Strada, ex-aliada de Camilla. "Tá no meio de cobras do caralh*, só não se tocou ainda", disse.

Rivais e aliados dão palco para Diogo seguir como vítima no BBB 25, afirmou Bárbara Saryne no Central Splash desta sexta-feira (21).

Diogo foi excluído do Vip de João Pedro e isso virou assunto para Camilla, Gracyanne e Thamiris. As três destacaram que o brother poderia ter sido chamado e poupado de continuar na Xepa.