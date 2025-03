Chico Barney: Público dá outra "última chance" para Vitória no BBB 25

O paredão formado no meio do Carnaval costuma ser um segredo bem guardado na temporada. Com o agravante de ter sido também na noite do Oscar em que "Ainda Estou Aqui" trouxe o primeiro troféu para o Brasil.

Mas estão se enfrentando Camilla, Renata e Vilma, no que promete ser a maior rejeição da temporada até aqui - acredito que Camilla receberá uma grande votação na terça-feira.