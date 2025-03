Chico Barney: Rejeição de Camilla é um troféu com esse BBB sem graça

O colunista de Splash Chico Barney opinou no programa Noites de Carnaval, do Canal UOL, que a saída de Camilla do BBB 25 com alta rejeição pode ser considerada pela sister como um "troféu" por fazer o público ter emoções nesta temporada sem graça do reality show.

Numa temporada que está morna, essa rejeição é um troféu para a Camilla porque quer dizer que, pelo menos, ela fez com que as pessoas sentissem alguma coisa. Está difícil da gente reagir nesse BBB. A Camilla teve esse sentimento [do público], que não é bom, na verdade, mas pelo menos foi alguma coisa.