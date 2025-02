Por quanto tempo ainda aguentaremos o 'Trap do Trepa Trepa'?

O corte da entrevista original, com a mãe consternada. Memes e reações de internautas fascinados com os gracejos da letra. Opiniões sobre marcas de cueca. O quanto Luísa acha o pai feio. O fascínio dos jovens por ela, revelando o desejo de serem seus amigos. A afirmação de que a música superou qualquer tentativa de hit do Carnaval, mesmo que sem o investimento de outros cantores.

Eu vou rir muito se depois de todos os cantores de estapearem, gastarem milhões, lançarem ep, clipe, música, jingle e os crlh pra no final a música do carnaval ser o trap do trepa trepa gravado em um podcast e viralizado em 30 segundos de Tik Tok pic.twitter.com/8Jemjvq6oc -- curatori (@italo_muratori) February 21, 2025

Como tudo que é distribuído de maneira massificada e organicamente insistente, a aclamação popular imediata logo vai dando espaço para outros sentimentos. Antes da fadiga surgir no horizonte, envia alguns sinais de alerta como o Surfista Prateado chegando no planeta para avisar que Galactus tem fome.

O Dennis DJ produzindo uma versão oficial da faixa. A gravação no Domingão com Luciano Huck (Globo). A publicidade brincando com o tema, eventualmente com a presença da própria autora. Junto com esses elementos que festejam a chegada de um meme da internet ao mainstream, é notável a mudança de humor dos early adopters.

Volto a reforçar que nada do que relato aqui foi fruto de qualquer pesquisa. Estou narrando o que me foi contado, sem que eu tenha requisitado rigorosamente nada. Na era das bolhas e do conteúdo sob demanda, chegar até quem não tem nada com isso é um grande feito. E é óbvio que gera consequências.

Já tinha visto gente reclamando e achando sem graça em comentários de vídeos no Instagram, mas hoje pela primeira vez eu vi um meme contra a música. "Eu me odeio, mas não a ponto de ouvir 'Trap do Trepa Trepa' de Luísa Perriseéê", diz uma imagem publicada pelo perfil meltedvideos, errando para fins humorísticos a grafia do sobrenome da artista.