Thiago de Moraes apresenta seu novo projeto: o Podcast "A Pauta"

O podcast "A Pauta" chega como uma ferramenta de reflexão e diálogo sobre temas essenciais do nosso tempo, sob a liderança de Thiago de Moraes, jurista, cientista político, jornalista, escritor e professor. Com vasto conhecimento nas áreas de ciências humanas e sociais, economia e justiça, combinado com sua habilidade de sintetizar ideias complexas de forma clara e acessível, promete revolucionar o cenário do podcasting.

Imagem: Divulgação

No podcast, ele se propõe a explorar temas que permeiam os desafios contemporâneos. "A Pauta", idealizada e organizada por Thiago ao longo do último ano, promete ser um meio de comunicação inovador, onde entrevistas, debates e entretenimento se entrelaçam com o conhecimento e a experiência do mestre.