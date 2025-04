Experiência sobre o universo de Tim Burton chega pela primeira vez a SP

Pela primeira vez no Brasil, a exposição "O Estranho Mundo de Jack de Tim Burton - Caminho de Luzes", que fez sucesso no Jardim Botânico de Nova York em 2024, chega ao Jardim Botânico de São Paulo, trazendo uma experiência imersiva única baseada no clássico da Disney de 1993.

O Estranho Mundo de Jack de Tim Burton - Caminho de Luzes Imagem: Avery Brunkus/Divulgação

Com estreia em 15 de maio, a exposição foi criada pela Adventurelive, equipe por trás do sucesso da Broadway, Hamilton; e pela LETSGO, responsável por experiências imersivas como Tim Burton's Labyrinth. No Brasil, a mostra ganha vida como uma homenagem ao trabalho de Tim Burton, transportando o público para o universo do clássico "O Estranho Mundo de Jack".