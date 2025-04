Parque Trianon comemora 133 anos com programação especial

No dia 12 de abril de 2025, o Parque Trianon celebra seus 133 anos com uma cerimônia de abertura organizada pelo Consórcio Borboletas, concessionária responsável pelos Parques da Paulista, em parceria com outras instituições. O evento será realizado no próprio parque, a partir das 9h30.

Parque Trianon Imagem: Reprodução

O objetivo da comemoração é oferecer ao público que frequenta os parques nos finais de semana - estimado em cerca de 18 mil pessoas - uma programação participativa e acessível. O Parque Trianon é um espaço reconhecido como patrimônio da cidade de São Paulo e exerce papel importante como área de lazer e refúgio climático na região da Avenida Paulista.