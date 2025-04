Milton Nascimento será homenageado com show ReNascimento

O show ReNascimento vai reunir nomes de destaque da nova geração da MPB, entre eles Analu Sampaio, Johnny Hooker, Kell Smith, Lucas Mamede e Tuca Oliveira, reinterpretando a obra de Milton Nascimento no palco do Blue Note São Paulo. A apresentação será no dia 15 de abril, terça-feira, às 20h.

Analu Sampaio, Johnny Hooker, Kell Smith, Lucas Mamede e Tuca Oliveira Imagem: Reprodução

No palco, acompanham os artistas um trio comandado por Fi Maróstica. No repertório, clássicos como "Travessia", "Encontros e Despedidas" e "Canção da América", além de sucessos individuais dos artistas.



ReNascimento, disco que integra oficialmente as ações de lançamento do documentário "Milton Bituca Nascimento", dirigido por Flávia Moraes, dá nome a este show especial, pensado para celebrar a obra de Bituca.