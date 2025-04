Curso gratuito prepara educadores para lidar com saúde mental

O projeto visa estabelecer uma nova cultura sobre saúde mental no ambiente escolar e, assim, trabalhar a prevenção dos transtornos mentais na juventude, a redução dos estigmas e a resolução de questões de saúde mental relacionadas ao processo de aprendizagem.

Imagem: Reprodução

A formação tem oito módulos, que abordam assuntos como depressão, transtornos de ansiedade, TDAH e bullying. O programa oferece ainda estratégias para os integrantes trabalharem essas questões na escola, sem esquecer do autocuidado.

O curso é destinado aos servidores da SEDUC-SP que fazem parte do Quadro de Apoio Escolar (QAE), do Quadro da Secretaria da Educação (QSE) e do Quadro do Magistério (QM), incluindo aqueles que estão afastados para atuar no Órgão Central.

Em 2024, a iniciativa impactou 5.407 profissionais da educação e psicólogos, envolveu 2.209 escolas públicas e beneficiou indiretamente mais de 180 mil estudantes. Após o término do curso, uma avaliação mostrou que 85,6% sentem-se preparados para identificar problemas relacionados à saúde mental dos estudantes. Além disso, 96,1% ampliaram a sua capacidade de cuidar da própria saúde mental. E ainda, 96,4% apresentaram redução de estigma sobre questões relacionadas aos transtornos mentais.

A presença de problemas de saúde mental em crianças e jovens sem o tratamento adequado pode provocar consequências com impacto de longo prazo, como atrasos na leitura, déficit de aprendizagem, repetência e evasão escolar, além de comprometer a vida adulta em seus diversos aspectos.

No Brasil, apenas cerca de 20% dos jovens com transtornos mentais recebem tratamento. Esse cenário se deve, em grande parte, à falta de conhecimento e ao estigma em torno do assunto.