O casamento de Carla Bolla e Thiago Castilho

Os empresários Carla Bolla e Thiago Castilho casam-se nesta sexta-feira, dia 11 de abril, no restaurante La Tambouille, com a presença de familiares e amigos próximos. Na ocasião, será inaugurado o espaço exclusivo para eventos do restaurante. A cerimônia terá início com o casamento no civil, seguida por uma benção ecumênica e jantar para 200 convidados.

Carla Bolla e Thiago Castilho Imagem: Divulgação

A decoração é assinada por Rudy Aguiar. O maestro Renato Misiuk comanda a orquestra que terá participação dos tenores italianos Marcello Vannucci, Tenor Leone e CaJunio, com seleção de músicas em homenagem a Giancarlo Bolla, pai da noiva e fundador do La Tambouille. Carla veste Dressing.