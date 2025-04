'Diva: Ao Vivo do Inferno! -- o musical' chega ao Brasil em curta temporada

SINOPSE: A comédia satírica "Diva: Ao Vivo do Inferno - o musical" é um monólogo com apenas um ator em cena e três músicos, a peça conta a trajetória desastrosa de Desmond Channing, um jovem ator que vê seu reinado nos palcos ameaçado pela recém chegada de um galã. Como resposta à sua fúria, comete uma série de crimes que o fazem parar no Inferno após sua morte. Como penitência, está condenado a recontar sua história todas as noites em busca da redenção, nessa hilária comédia musical recheada de humor ácido e consequências catastróficas.

"Em 2022, depois de morar em Nova York, eu buscava por um desafio novo, e fazendo algumas pesquisas, me deparei com "Diva: Live From Hell", que tinha feito uma temporada em Londres naquele mesmo ano. Fiquei encantado que o musical era um monólogo, e isso não é tão comum em musicais, ainda mais fazendo quatro personagens diferentes, cantando com vozes diferentes. O que mais me seduziu foi a originalidade do texto, muito bem conduzido, além do fato da peça se passar no inferno e ser um monólogo tem um motivo: o personagem está pagando uma penitência", explica Hugo.

A produção tem influências de filmes clássicos dos anos 50 como "Sunset Boulevard" e "A Malvada", que contam histórias de artistas ambiciosos que fazem de tudo para alcançar o estrelato. Dessa forma, "Diva!" aborda o custo da ambição no mundo do entretenimento, mas com um tom cômico e exagerado, ironizando a atitude de "diva" de certos atores perante ao seu ofício. "Uma coisa legal de se dizer é que, em tese, o público também morreu e está no inferno. É como se no inferno tivessem casas de show, cabarés, teatros, cinemas... e os "pecadores" assistem outros pagando penitência", explica Hugo.

"Tenho a expectativa que as pessoas gostem da história que vou contar no palco, e que se identifiquem com algum personagem, discorde de outro, tenha raiva de algum, e até se compadeça de outro. Quero que as pessoas curtam as músicas, se emocionem e riam com as propostas que estamos fazendo. Espero que recebam com todo carinho possível e com vontade de voltar e indicar pros amigos. É tudo que um artista independente e um produtor sem patrocínio precisam", torce o ator.

"Diva: Ao Vivo do Inferno! - O Musical" tem adaptação e idealização de Hugo Kerth, direção geral de Rubens Lima Jr., direção musical de Guilherme Borges e coreografias de Victor Maia.