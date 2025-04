"Disney On Ice: Aventuras na Estrada" chega ao Rio de Janeiro em junho

O Disney On Ice está prestes a chegar ao Rio de Janeiro com a temporada do espetáculo Aventuras na Estrada. Entre os dias 18 e 22 de junho, a Farmasi Arena recebe uma temporada de shows de patinação multigeracional que promete entreter o público com um espetáculo imersivo nas histórias clássicas e sucessos recentes da Disney. Os ingressos estão à venda no site da Uhuu.

Disney On Ice Imagem: Divulgação

Mickey Mouse e sua turma levarão o público ao universo dos personagens favoritos de várias gerações. Plot twists emocionantes esperam os fãs enquanto Mickey, Minnie, Pateta e outros personagens como Moana, Os Incríveis, Simba, Timão e Pumba, Ana e Elsa, Aladdin, Ariel e Mulan patinam no gelo.