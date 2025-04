Scarf Me lança "Tarsila" na Pinacoteca

"A collab com a Scarf Me é uma celebração da arte e da identidade brasileira. Trazer as cores e os traços de Tarsila para o universo da moda permite que mais pessoas se conectem com sua obra de uma maneira única e cotidiana. Essa parceria traduz o espírito modernista em peças versáteis e sofisticadas, reforçando o legado de Tarsila como um ícone atemporal da cultura nacional", diz Paola Montenegro, sobrinha bisneta da Tarsila e gestora da Tarsila do Amaral S/A.