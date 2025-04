Musical Off-Broadway 'Bare -- Uma Ópera Pop' estreia em São Paulo

O musical "Bare, uma Ópera Pop" chegou ao palco do Marte Hall, onde fica em cartaz até 07 de maio, todas as terças e quartas, às 19h30. A produção traz ao público uma experiência única que une música, emoção e reflexões profundas. Os ingressos já estão disponíveis para compra no site oficial e na bilheteria do teatro.

Bare - Uma Opera Pop Imagem: Joaquim Araujo/Divulgação

"Bare" traz à tona temas universais como identidade, sexualidade, fé e os desafios da juventude. Criado por Damon Intrabartolo (música) e Jon Hartmere (letras e livro), o espetáculo estreou em Los Angeles no ano 2000 e ganhou status cult desde sua primeira montagem Off-Broadway, em 2004. Agora, a história chega ao Brasil com um elenco diversificado e uma proposta artística inovadora, embalada por uma trilha sonora de rock contemporâneo e letras profundas.

A montagem brasileira conta com um elenco jovem, liderado por Victor Galisteu (Jason), Andy Cruz (Peter), Belle Carceres (Ivy), Davi Fields (Matt), Patrick Salerno (Zack), Gaspar (Lucas), Rodrigo Monteiro (Alan), Manu Gioielli (Nádia), Camille Dutra (Tanya), Caroll Badon (Rory), Larissa Fujinaga (Diane Lee), Sabrina Lima (Kyra), além de Malu Coimbra e Enzo Campeão como swings e covers de Ivy e Peter. A produção também traz três veteranos no elenco adulto, especialmente convidados para este trabalho: Helga Nemetik (Claire), Marcelo Góes (Padre Mike) e Lola Borges (Irmã Chantelle).