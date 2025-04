Imagem vende tanto quanto a voz no mercado musical contemporâneo

Por: Anderson Ricardo

No cenário atual da música, é cada vez mais evidente que o artista não vende apenas a voz. O que realmente conquista o público e sustenta uma carreira de sucesso é a imagem. Essa percepção se torna ainda mais clara quando analisamos o comportamento do público diante de artistas que viralizam com uma música: muitas vezes, a canção explode, a voz torna-se reconhecida, mas o rosto por trás dela permanece desconhecido. O resultado? A música até faz sucesso, mas a carreira do artista tende a ser efêmera.