Teatro B32 celebra o Choro com projeto inédito ao longo de 2025

O Teatro B32 anuncia a estreia do projeto "Choro em Festa", uma celebração do legado do Choro, primeiro gênero musical urbano genuinamente brasileiro. O evento contará com cinco apresentações entre abril e outubro de 2025, trazendo shows, rodas de choro e palestras ao palco do teatro e à praça central do complexo. A estreia acontece no dia 24 de abril, às 20h30, com o espetáculo "Caetano Brasil & Orquestra Paulista de Choro - No Balanço do Tio: Tributo a Laércio de Freitas".

OPC e Caetano Brasil Imagem: Igor Nikolai/Divulgação

Propondo um encontro entre a tradição e a inovação do Choro, explorando suas conexões com o jazz e a música instrumental contemporânea, o show de estreia presta uma homenagem póstuma ao pianista, compositor e arranjador Laércio de Freitas, conhecido como "Tio", um dos grandes mestres do Choro. O músico juiz-forano Caetano Brasil, que também é compositor, arranjador, produtor musical, clarinetista e saxofonista, foi indicado ao Grammy Latino em 2020 e será o protagonista do espetáculo ao lado da talentosa Orquestra Paulista de Choro (OPC).