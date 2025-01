Hello Kitty Parade apresenta 26 esculturas da personagem

Os fãs da Hello Kitty podem conferir a exposição da personagem no AquaRio, no Rio de Janeiro. A Sanrio, responsável pela criação da Hello Kitty, apresenta a Hello Kitty Parade, que conta com 26 esculturas de fibra de vidro, cada uma com 1,4 metros de altura. A mostra tem por objetivo transmitir sua mensagem de amor, amizade, gentileza e inclusão, inspirando gerações.

Obra de Cintia Abravanel para a Hello Kitty Parade Imagem: Divulgação

Entre os artistas participantes está Cintia Abravanel, que nomeou a sua obra de "Paz e Amor". Com a sua escultura customizada, Cintia procura resgatar os valores de pacifismo, respeito e empatia transmitidos pelos jovens hippies na década de 60. A artista incorporou acrílico colorido, um material característico das suas obras tridimensionais, para criar detalhes únicos no vestido em forma de flores e corações, bem como no cabelo da personagem.