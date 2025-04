Flávia Santos Lloyd e Dione de Assis participam da Brazil Conference

Dione Assis, Flávia Santos Lloyd e Victória Dandara Imagem: Divulgação

A Brazil Conference 2025 reuniu mais de 65 palestrantes de diversas áreas, promovendo debates sobre os rumos do Brasil e seu papel no cenário global. Entre os nomes de destaque estavam o empresário Jorge Paulo Lemann, o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, o apresentador Rodrigo Faro, Ana Maria Braga, Sabrina Sato, Rachel Maia, Anderson Silva, entre outros nomes de peso em todos os setores do Brasil.

Brazil Conference Imagem: Divulgação

Com o tema "Conectando Gerações de Líderes", a conferência proporcionou um espaço para a troca de ideias entre líderes estabelecidos e emergentes, reforçando o compromisso com a transformação social e o desenvolvimento do Brasil.