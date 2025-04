Novo álbum apresenta gravações ao vivo do Carnaval de 2025

O Carnaval de São Paulo de 2025 está eternizado em som com o lançamento de "O Som da Avenida - Grupo Especial", um álbum da Liga-SP em parceria com a Radar Records que reúne o registro ao vivo dos desfiles das mais tradicionais escolas de samba de São Paulo, direto do Sambódromo do Anhembi.

O Som da Avenida - Grupo Especial Imagem: Divulgação

Com captação profissional de áudio e toda a emoção da noite de desfile, o álbum traz as apresentações completas das agremiações que compõem o Grupo Especial: Colorado do Brás, Barroca Zona Sul, Dragões da Real, Mancha Verde, Acadêmicos do Tatuapé, Rosas de Ouro, Camisa Verde e Branco, Águia de Ouro, Império de Casa Verde, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Acadêmicos do Tucuruvi, Estrela do Terceiro Milênio e Vai-Vai.