Aninha Monteiro lança o projeto Damas das Alagoas em Mato Grosso

No dia 11 de abril aconteceu o primeiro Almoço das Damas do Mato Grosso, no restaurante Mahalo, em Cuiabá. A colunista alagoana Aninha Monteiro lançou seu projeto Damas das Alagoas, que já se encontra na sua 5ª edição em Maceió. Este projeto visa reconhecer e homenagear mulheres que se destacam em suas comunidades.

Aninha Monteiro ao lado das participantes do evento "Damas das Alagoas" em Mato Grosso Imagem: Divulgação

Durante o evento, cada mulher homenageada recebeu um certificado como símbolo de admiração e reconhecimento por suas contribuições. Aninha Monteiro, que é também embaixadora do turismo de Maceió e presidente de honra dos colunistas sociais do Brasil, destacou a importância de valorizar o papel feminino na sociedade e a continuidade do projeto nos outros estados. No Mato Grosso, a jornalista e colunista social Dalva Costa abraçou a iniciativa, tornando o Damas de Mato Grosso uma realidade.